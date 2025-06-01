Герой Новосибирска: 15 лет назад сержант Коротаев погиб при ликвидации пожара

Алексей Коротаев родился в 1982 году в селе Прокудское Коченёвского района Новосибирской области. Большое влияние на его воспитание оказал дедушка — Виктор Прокопьевич Коротаев, прививший внуку такие черты характера, как ответственность, смелость и честность, чувство долга.