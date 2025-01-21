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Хинштейн: эвакуация тел убитых мирных жителей из Русского Поречного невозможна

Хинштейн: эвакуация тел убитых мирных жителей из Русского Поречного невозможна

МОСКВА, 21 января, ФедералПресс. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что эвакуация тел погибших мирных жителей из села Русское Поречное Суджанского района в настоящее время невозможна.

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