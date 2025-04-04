Роженицам в Крыму выдавливали детей из живота

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda Несколько рожениц подали иски в адрес минздрава по Крыму и Симферопольского клинического роддома № 2 из-за применения акушерами запрещенного приема при принятии родов.
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