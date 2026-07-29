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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо-Владивосток» проведет церемонию прощания с Эдуардом Сандлером 31 июля в СК «Олимпиец»

Эдуард Сандлер погиб в ночь на 28 июля. «Динамо-Владивосток» проведет публичную церемонию прощания со своим президентом и главным тренером 31 июля.

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