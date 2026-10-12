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Калужские новости

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В Калуге в Грабцево ограничили полёты воздушных судов

В Калуге в Грабцево ограничили полёты воздушных судов

Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов, сроки их снятия пока неизвестны.В аэропорту Калуги в Грабцево ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

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