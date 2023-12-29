Нарколог: Не надо покупать алкоголь на все праздники сразу

Эксперты объяснили тонкости взаимоотношений со спиртным в пору новогодних застолий.Психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин в преддверии долгих праздников дал несколько полезных советов по взаимоотношению с алкоголем.
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