Власти Армении признали Палестину в качестве независимого государства

Армения признаёт Государство Палестина, следует заявления МИД страны. «Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина», — говорится в материале.
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