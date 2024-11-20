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Бразильская телеведущая Брага спутала Байдена с бен Ладеном

Бразильская телеведущая Брага спутала Байдена с бен Ладеном

Во время трансляции саммита G20 в Рио-де-Жанейро бразильская телеведущая Ана Мария Брага случайно назвала президента США Джо Байдена основателем террористической организации «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном.

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