Адостроительство Нового времени Александр Дугин Сегодня сходятся воедино несколько плоскостей, до последнего момента представлявших собой нечто самостоятельное: Религия, богословие и особенно эсхатология, казалось, давно изгнанные на периферию, но снова проникающие во всё вплоть до быта.