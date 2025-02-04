Ученые нашли природный антидепрессант в ярких овощах и фруктах

Речь идет о ликопине, который представляет собой мощный антиоксидант Ученые из Первой дочерней больницы при Медицинском университете Чунцина установили, что ликопин, придающий цвет фруктам и овощам, может устранять симптомы депрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии