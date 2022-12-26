Царьград

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Бабушка и внучка погибли при пожаре в Иркутской области из-за подогревателя полов

Бабушка и внучка погибли при пожаре в Иркутской области из-за подогревателя полов

Квартира загорелась из-за короткого замыкания электрического подогревателя полов.Работающий в аварийном режиме "тёплый пол" стал причиной пожара, произошедшего утром, 25 декабря в посёлке Железнодорожном Усть-Илимского района Иркутской области.

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