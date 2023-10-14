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Овечкин о шайбе "Малкина" в ворота "Вашингтона": это была моя ошибка

Овечкин о шайбе "Малкина" в ворота "Вашингтона": это была моя ошибка

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что его ошибка помогла нападающему "Питтсбурга" Евгению Малкину забросить шайбу в очном поединке команд, передает Sport24.

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