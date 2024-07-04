Полицейские изъяли 2690 пачек немаркированных сигарет в торговом павильоне в Рязани

В ходе проведения рейдового мероприятия, направленного на пресечение оборота контрафактных товаров, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани выявили, что в торговом павильоне на улице Качевской реализуется немаркированная табачная продукция.
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