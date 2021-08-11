Путешествие в Америку - страна, которую мы потеряли

Мы из Советского СоюзаПолитикаПутешествие в Америку - страна, которую мы потеряли Как я устал от соловьевско-киселевской лжи! Телевизор оккупировал Путин, и оттуда постоянно нам лгут про великую Америку.Вернуться к статье184НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвера курьянова (гончарова)Покажите наши постройки времен войны.Oddy Rashhttps://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/171120/pub_5ac111a73dceb733d3dc72cd_5ac1135e83090500826008c5/scale_1200абрам вербинПечально за пендюков. Но не печалюсь за пендосию.БОБорис ОсиповВсем либерастам туда...в светлое будущее...Михаил ВасильевВ любой стране есть свои плюсы и минусы! Зачем ехать в страну, чтобы искать и снимать помойки?Жанна Чешева (Баранова)А зачем живя в своей стране снимать исключительно помойки? Вот на этот вопрос точно знаю ответ: За это легко дают нехилые гранты. А на ваш вопрос дан ответ в первом абзаце, ну это если вы владеете языком сарказма, конечноМихаил ВасильевСарказм автора тут явно притянут за уши! Было бы понятнее, если бы автор снимал такие места там и у нас, а потом сравнивал.Жанна Чешева (Баранова)А вы за автора не решайте, вы же не истина в последней инстанции. Вам не понравилось, а вот ребята с канала "Суть вещей" даже ролик смонтировали, да и на нашем сайте уже 6 лайков и, думаю, это не предел, ещё далеко не все прочитали. Возьмите свой замысел и сами его осуществите. Правда для этого надо от дивана оторваться, а так вот, сидя на диване конечно проще, критиковать проще просто, что называется ".... не мешки ворочать"Михаил ВасильевЯ в Америке был пять раз, да ещё во Франции и Новой Зеландии. Не хвастаюсь, но скажу, что могу сравнивать, а также выбирать, что выпячивать, а что нет. Один раз в Денвере тоже сфотографировал валяющегося на дороге пьяного. Так простой прохожий меня спросил - А разве у Вас таких нет? И поверите, мне стало очень стыдно!Жанна Чешева (Баранова)А я вот не была и что-то даже не тянет, мне и тут хорошо. А вот их у нас никто не пристыдит. Мало того, у нас свои такие варламовы имеются, которые выискивают что похуже у нас и снимают, причём качественно, только это. А тех, кто что-то хорошее снимет, тут же гнобят, типа какое мы имеем право говорить, что у нас может быть хорошо. Ведь общечеловеки нам сказали, что хорошо может быть только там (и вот там показывать плохо стыдно), а у нас только всё плохо, соответственно должно быть стыдно говорить, что у нас хорошо.Жанна Чешева (Баранова)Кстати, была во Франции, правда не в Париже, а всего лишь в Лилле, ужасно не понравилось, из каждой подворотни несёт мочой, по улицам ходят замотанные арабки... Боюсь, что и нас это в скором времени может ожидать. но надеюсь, на мой оставшийся век это дойти не успеет)))Михаил ВасильевВо Франции я был только неделю в Шамони (ходили на Монблан) и три дня в Париже (в далёком 1997 г). Очень много неприятных арабов и т.п. Тоже надеюсь, что не увижу, как Москва станет кишлаком ...Лариса ШемисоваВот только наоборот не бывает, посмотрите "Прекрасную американку" и "Донецкий тормозок" , там как раз про это.Лариса ШемисоваА почему? Им не стыдно, а вам стыдно, стыдно должно быть им, как и нам, когда такие у нас валяются, а вот взять американский сценарий о их жизни и снять фильм, что это у нас, это как называется, наверное просто "позор".Михаил ВасильевФильм - это фильм, по нему сложно делать выводы ...Лариса ШемисоваДа нет не сложно - очень просто, его отождествили с нашей реальностью и никому в голову не пришло сравнить со США. И в первую очередь самим США, зато наши стали говорить о какой то реальности.Михаил ВасильевФильм,это прежде всего мнение его авторов, а зритель воспринимает его со своей колокольни.вера курьянова (гончарова)У нас их в разы больше.Комментировать
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