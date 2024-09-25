Командир подразделения специального назначения «Ахмат» Арти Алаудинов проинформировал о том, что Вооружённые силы Российской Федерации продолжают выдавливать боевиков ВС киевского режима из курского приграничья.
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