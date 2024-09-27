В Гагарине разыскивают пожилую женщину с осложнениями при ходьбе

«Нуждается в медпомощи!» Поиски в смоленском райцентре идут четвёртый день Галина Осипова (Ильина) 70 лет, у которой наблюдатся затруднённые движения ног при ходьбе, исчезла в Гагарине Смоленской области.
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