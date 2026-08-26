Собянин рассказал, как регионы перенимают московский опыт в сфере образования

Регионы получают доступ к лучшим образовательным практикам Москвы, рассказал Сергей Собянин. Учителей обучают Московский городской педагогический университет и Корпоративный университет московского образования.
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