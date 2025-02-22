Писатель, общественный и политический деятель, подполковник Росгвардии, участник СВО Захар Прилепин провел лекцию для следователей Нижнего Новгорода, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
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