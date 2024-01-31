Второй сезон мультсериала «Властелины вселенной» вошел в топ-10 Netflix

Мультсериал «Властелины вселенной: Революция», мягко перезапустивший популярное шоу о супергерое Хи-Мене из 80-х, вошел в топ-10 самых популярных релизов на Netflix по данным статистического сервиса FlixPatrol.
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