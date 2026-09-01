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За рулем

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Голова ясная — а алкотестер против: почему нельзя доверять своим ощущениям

Голова ясная — а алкотестер против: почему нельзя доверять своим ощущениям

Ощущение собственной трезвости – штука коварная. Голова вроде ясная, руки твердые, мысли не разбегаются: почему бы и не сесть за руль? Именно такая самоуверенность, по сути, и приводит к протоколам, штрафам и лишению прав.

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