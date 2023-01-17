Слово и дело

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Актер Назаров сравнил русский народ со скотом в своем стихотворении

Актер Назаров сравнил русский народ со скотом в своем стихотворении

Спустя несколько дней после увольнения из МХТ им. Чехова народный артист России Дмитрий Назаров опубликовал на платформе YouTube видеоролик.

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