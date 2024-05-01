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Педагог Свердловской области пнула школьника и протащила его по полу в коридоре

Педагог Свердловской области пнула школьника и протащила его по полу в коридоре

В Березовском районе Свердловской области произошло происшествие в одной из школ. Согласно информации, преподаватель школы пнула одного из учеников, который вместе с другим мальчиком находился на полу в коридоре.

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