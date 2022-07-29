Генштаб ВСУ признал наступление войск ВС РФ на Пески, Авдеевку и Красногоровку в ДНР

Командование Вооруженными силами Украины, "забыв" о том, что политики из Киева прогнозировали "скорое освобождение города Херсон", в своей очередной сводке от генштаба признало сложность ситуации для украинской армии в Донецкой Народной Республике.
Командование Вооруженными силами Украины, "забыв" о том, что политики из Киева прогнозировали "скорое освобождение города Херсон", в своей очередной сводке от генштаба признало сложность ситуации для украинской армии в Донецкой Народной Республике.
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