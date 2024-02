Концерт Насти Абруцкой и Just For You в Оранжерее Таврического сада

Когда на дворе февраль, но дуновение весеннего тепла уже ощутимо… Самое время согреться музыкой, пропитанной духом любви! Песни группы Just For You, основанной Анастасией Абруцкой, посвящены чувству признательности и принятия в широком смысле — любви к творчеству, людям и жизни.