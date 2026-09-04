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ФСБ задержала в Костромской области двоих мужчин за сбор данных о бойцах СВО

ФСБ задержала в Костромской области двоих мужчин за сбор данных о бойцах СВО

В Костромской области задержаны двое россиян по подозрению в передаче украинским спецслужбам сведений об участниках военной операции на Украине и финансировании ВСУ.

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