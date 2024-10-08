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Царьград

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МЧС: в Якутии на шахте под завалами погиб мужчина

МЧС: в Якутии на шахте под завалами погиб мужчина

Трагедия произошла на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якути.МЧС России сообщает, что там обрушилась порода в очистном забое.

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