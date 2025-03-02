Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после конфликта с Зеленским

Global Look Press/Will Oliver - Pool via CNP/Consolidated News Photos Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США Джей Ди Вэнса на горнолыжном курорте Шугарбуш в штате Вермонт, сообщает телеканал Fox News.
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