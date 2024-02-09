Главком ВСУ Сырский по кличке «Груз 200» собрал генералов-«мясников» для обороны Авдеевки

По сообщению украинских экспертных Telegram-каналов, генерал Александр Сырский, который сменил Валерия Залужного на посту главкома ВСУ, начал собирать команду из офицеров, которые запятнали себя мясными штурмами.
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