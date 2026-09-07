Кличко временно запретил развлекательные мероприятия в Киеве вне укрытий Глава Киева Виталий Кличко сообщил о новых мерах из-за обострения.
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