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Mash: Никаса Сафронова потрясли пошлые картины с Шойгу в квартире Булгакова

Mash: Никаса Сафронова потрясли пошлые картины с Шойгу в квартире Булгакова

Художник Никас Сафронов высказался относительно картин с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу, обнаруженных в ходе обысков у арестованного по обвинению в коррупции экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

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