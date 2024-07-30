Mash: Никаса Сафронова потрясли пошлые картины с Шойгу в квартире Булгакова

Художник Никас Сафронов высказался относительно картин с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу, обнаруженных в ходе обысков у арестованного по обвинению в коррупции экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии