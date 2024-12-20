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Царьград

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Продажи б/у авто в России: Lada и Toyota лидируют с приростом в ноябре

Продажи б/у авто в России: Lada и Toyota лидируют с приростом в ноябре

В ноябре 2024 года продажи подержанных авто в России выросли на 14,5% к прошлому году, достигнув 524,5 тыс.

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