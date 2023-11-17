Иркутского маршрутчика накажут за выезд на встречку

В Иркутске 53-летний водитель автобусного маршрута №417 выехал на встречку на улице Ленина. После опубликованного в сети видео сотрудники ГИБДД привлекли его к административной ответственности, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
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