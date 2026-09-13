Before The Boys And Supernatural, Jensen Ackles Starred In A James Cameron Sci-Fi Show

This heavily promoted turn-of-the-millennium Fox action series only lasted two seasons, but at least it gave Jensen Ackles a job for a year.
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