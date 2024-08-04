Молодящийся Лепс рассмешил подписчиков новой причёской

Вернувшийся из отпуска певец радикально сменил имидж, чем сильно взволновал своих поклонников.После отдыха с юной невестой на турецком курорте певец Григорий Лепс вернулся к работе в России в новом облике.
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