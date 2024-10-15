Бизнесмен Ким Дотком: начало США войны с Ираном приведет к третьей мировой

Если США начнут войну с Ираном, то это приведет к третьей мировой. Об этом в социальной сети Х заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.
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