Марин Ле Пен: путь к Елисейскому дворцу сквозь тернии и скандалы

Как всегда, претенденты, как торговцы на ярмарке, расхваливают свои товары-программы и наперебой обещают, обещают… В общем хоре мужских голосов выделяется женский – Марин Ле Пен, лидера «Национального объединения» и главного претендента на Елисейский дворец.