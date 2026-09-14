Марин Ле Пен: путь к Елисейскому дворцу сквозь тернии и скандалы

Как всегда, претенденты, как торговцы на ярмарке, расхваливают свои товары-программы и наперебой обещают, обещают… В общем хоре мужских голосов выделяется женский – Марин Ле Пен, лидера «Национального объединения» и главного претендента на Елисейский дворец.
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