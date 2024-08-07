VLADiK BRUTAL - выходит наш ответ Half-Life!

Потенциально интересный релиз состоится 9 августа 2024 года. Свет увидит отечественная игра VLADiK BRUTAL от студии Narko Games, представленной по факту одним человеком, собственно, Владиславом Мещеряковым.
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