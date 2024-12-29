В налоговой рассказали, кто из жителей Алтайского края должен заплатить им по 50 тыс.

Страховые взносы за 2024 год нужно успеть уплатить в срок до 9 января Индивидуальные предприниматели, нотариусы, главы КФХ и другие жители Алтайского края, которые занимаются частной практикой, в срок до 9 января должны уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2024 год.