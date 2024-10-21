Ветераны хоккея с мячом сыграли товарищеский матч в Ульяновске

Ветераны местной «Волги» сыграли с ними накануне — в рамках турнира на призы губернатора Ульяновской областиТоварищеский матч между сборной ветеранов русского хоккея и ветеранов местной «Волги» состоялся 20 октября.
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