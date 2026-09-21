Финский журналист побывал в Крыму и уже, наверное, не вернется в Финляндию

Кости Хейсканен с конца августа 2026 года находился в Крыму с ознакомительным визитом. За это время он посетил Симферополь, Ялту, Алушту и другие города, пообщался с местными жителями, побывал на нескольких избирательных участках, а также у памятника «Вежливым людям» в Симферополе.
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