Финский журналист побывал в Крыму и уже, наверное, не вернется в Финляндию

Кости Хейсканен с конца августа 2026 года находился в Крыму с ознакомительным визитом. За это время он посетил Симферополь, Ялту, Алушту и другие города, пообщался с местными жителями, побывал на нескольких избирательных участках, а также у памятника «Вежливым людям» в Симферополе.