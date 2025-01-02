Яна Поплавская - об ошибке властей: "Годами мы твердили!". Теперь уже можно сказать

Валерий Прокофьев

Яна - настоящий русский Патриот! Она говорит справедливые слова о ситуации в стране. Кто против? А против те, кто всегда был против! Подавляющее большинство жителей нашей страны поддерживают её инициативы. Ну а Васильев, - это не наш человек. Он мутный, хитровы... Флюгер! Он поставлен смотрящим в ЕР. И он же тормозил многие нужные инициативы, в частности относительно миграции. Вот его высказывание, которое висит уже почти год в инете: Дума примет то решение, которое созвучно мыслям русского народа! Это не точные его слова, но он показал, что на стороне народа!!! Нет же, это тормоз. Сколько вреда приносит беззубая, пассивная политика едросов!!! В стране разгорается пламя всенародного бунта, а этот ЧЕЛ якобы на стороне людей... Нет же! Я не верю ни единому слову этого абдувалидовича... В думе много едросов- долларовых милиардеров!!! . Их 2/3. Где же принять прогрессивный закон для страны? И что же, эта банда дармоедов будет принимать законы, противные ихнему положению? Где закон о лишении депутатов и чиновников за наличие другого кроме русского гражданств? Почему детишки сьездюков и чиновников продолжают учиться на западе? На х нужны ихние дипломы в нашей стране! Для кого они учатся? Нужто для работы в стране? Согласен, если будут мастерами на пром. предприятиях. Так нет, - бери выше, - менеджерами-креаклами в динамично развивающихся компаниях с экспортным потенциалом. Всячески эта шайка тормозит, забалтывает. Где ужесточение наказания убийцам и педофилам? Нет!!! крашенинниковы и клишасы препятствуют. Почему? Так видит Гарант. И всё! Вот и карманная власть.