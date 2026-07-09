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Махачкалинское «Динамо» выкупило Аларкона

Махачкалинское «Динамо» выкупило Аларкона

Колумбийский центральный защитник Андрес Аларкон стал полноценным игроком махачкалинского «Динамо».Колумбийский центральный защитник Андрес Аларкон стал полноценным игроком махачкалинского «Динамо».

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