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Царьград

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Жительница Нижнего Тагила подожгла два здания из-за угроз мошенников

Жительница Нижнего Тагила подожгла два здания из-за угроз мошенников

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило дело 35-летней местной жительницы, которая, по версии следствия, в январе 2026 года после психологического давления неизвестных подожгла помещение организации помощи участникам СВО и здание частной компании.

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