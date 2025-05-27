Мэр Александр Новиков устроит пассажироперевозчикам разбор полётов

Александр Новиков: «Нарушителей будем приглашать к себе и совместно со смоленской транспортной прокуратурой привлекать их к ответственности» Глава города Александр Новиков организует рабочие встречи чиновников и надзорных органов с перевозчиками пассажиров в Смоленске, в особенности с теми, на чьих маршрутах фиксируют нарушения.