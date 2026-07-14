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Специалист по ИИ Силаев: документы нужно очищать перед загрузкой в нейросеть

Специалист по ИИ Силаев: документы нужно очищать перед загрузкой в нейросеть

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил, что после загрузки документов в общедоступную нейросеть пользователь теряет полный контроль над их хранением и дальнейшим использованием.

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