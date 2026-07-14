Специалист по ИИ Силаев: документы нужно очищать перед загрузкой в нейросеть

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил, что после загрузки документов в общедоступную нейросеть пользователь теряет полный контроль над их хранением и дальнейшим использованием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии