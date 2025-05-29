Не сдавшего дома малоэтажного застройщика из Барнаула отпустили из СИЗО

Теперь Заикин будет ждать суда под домашним арестом Центральный районный суд выпустил из СИЗО Ивана Заикина — директора стройфирмы "Малоэтажная Сибирь", которая взяла с людей деньги, но так и не достроила обещанные дома.
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