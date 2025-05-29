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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Не сдавшего дома малоэтажного застройщика из Барнаула отпустили из СИЗО

Не сдавшего дома малоэтажного застройщика из Барнаула отпустили из СИЗО

Теперь Заикин будет ждать суда под домашним арестом Центральный районный суд выпустил из СИЗО Ивана Заикина — директора стройфирмы "Малоэтажная Сибирь", которая взяла с людей деньги, но так и не достроила обещанные дома.

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