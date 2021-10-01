Донбасс Сегодня

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Генеральный директор ВОЗ рассказал о встрече с Мурашко

Генеральный директор ВОЗ рассказал о встрече с Мурашко

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о прошедшей встрече с главой Минздрава России Михаилом Мурашко в своем официальном Twitter.

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