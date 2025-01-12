Театр абсурда
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Театр абсурда

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Без права на ошибку: изнанка рукопашного боя без пропаганды и сантиментов

Без права на ошибку: изнанка рукопашного боя без пропаганды и сантиментов

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Olegus
«Война не имеет правил. Суть войны – насилие. Самоограничение в войне – идиотизм. Бей первым, бей сильно, бей без передышки». Адмирал сэр Джон Абертнот Фишер, главком ВМФ Великобритании перед 1-й Мировой войной
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УЁ с 79 бр ВСУ в плен не брать, пусть в АД лезут!!!!!
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ВТ
Врам Тавризов
Автор описал  «подвиги» беспредела матёрого нацика  А у меня вопрос - где у нас показан суд и оглашён приговор любому пленному нацику с таким «послужным» списком против РФ ??? В какой газете, передаче по телику и тп? Что, и здесь нам стыдно? За что? За наших убитых мирных да и военных в плену,  с пытками, причём зверски, до смерти? Чудеса твои, Господи...
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