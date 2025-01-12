Без права на ошибку: изнанка рукопашного боя без пропаганды и сантиментов

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Врам Тавризов

Автор описал «подвиги» беспредела матёрого нацика А у меня вопрос - где у нас показан суд и оглашён приговор любому пленному нацику с таким «послужным» списком против РФ ??? В какой газете, передаче по телику и тп? Что, и здесь нам стыдно? За что? За наших убитых мирных да и военных в плену, с пытками, причём зверски, до смерти? Чудеса твои, Господи...