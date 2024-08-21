Муж Седоковой обвинил жену в корысти и намекнул на разрыв

Известная певица Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма поженились в 2020 году. Артистка была на седьмом небе от счастья, находясь в новых отношениях, но со временем в их союзе стали возникать проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии