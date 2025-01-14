Багреева: утвержден сборник нормативов по эксплуатации городских объектов

Столичный департамент экономической политики и развития обновил сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации объектов городского хозяйства (СН-2012) с учетом цен на 1 января текущего года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.