Багреева: утвержден сборник нормативов по эксплуатации городских объектов

Столичный департамент экономической политики и развития обновил сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации объектов городского хозяйства (СН-2012) с учетом цен на 1 января текущего года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии